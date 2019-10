Trafic de droguri la scara industriala in Marea Britanie: captura de miliarde de lire sterline

Ziare.

Barbatii arestati, cu varste cuprinse intre 24 de ani si 59 de ani, sunt banuiti de apartenenta la filiala britanica a unei grupari infractionale internationale "bine stabilite", care a importat din Olanda peste, folosind "societati-paravan olandeze si britanice", a mentionat NCA intr-un comunicat.Arestarile au avut loc la Londra, Manchester, Stockport, St. Helens, Warrington, Bolton, Dewsbury si Leeds.Un indiciu al amplorii acestei retele de trafic de droguri l-a reprezentat interceptarea, in septembrie 2018, a trei transporturi ce contineau 351 kilograme de cocaina, 92 kilograme de heroina, 250 kilograme de canabis si 1,85 tone de hasis, in valoare totala de 38 milioane de lire sterline (42,3 milioane de euro) in cazul revanzarii.NCA crede ca in numeroase alte ocazii reteaua de traficanti a importat droguri in Regatul Unit in perioada februarie 2017-octombrie 2018, stupefiantele fiind ascunse in incarcaturi de legume si sucuri transportate in containere via porturile britanice."Banuim ca acesti barbati erau implicati intr-o-, importand tone de droguri mortale care erau distribuite unor grupari infractionale din tara", a explicat Jayne Lloyd, comandanta regionala in cadrul NCA.In aceasta ancheta, patru barbati si doua femei au fost arestati in aprilie in Olanda pe baza unor mandate de arestare europene. Cei sase asteapta extradarea in Regatul Unit.