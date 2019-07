Traficanti de droguri prinsi in flagrant la Bacau: 1 gram de cocaina se dadea cu 100 de euro

Ziare.

Doua persoane au fost prinse in flagrant in timp ce aveau asupra lor 100 de grame de cocaina si aproape o mie de comprimate de ecstasy.Potrivit unui comunicat DIICOT, in zilele de 3 si 4 iulie, procurorii din Bacau impreuna cu ofiteri de politie judiciara au desfasurat activitati pentru destructurarea unei retele de trafic de droguri, oamenii legii reusind la data de 4 iulie, prinderea in Onesti a doua persoane care faceau o tranzactie cu droguri de mare risc.Cu aceasta ocazie, asupra unei persoane s-au gasit 100 grame cocaina si 982 comprimate de ecstasy (MDMA) cu diferite logo-uri, iar asupra celeilalte persoane, suma de 8.200 euro necesara efectuarii tranzactiei."In perioada precizata, pentru destructurarea retelei de trafic de droguri ce actiona pe raza judetelor Bacau si Brasov au fost efectuate un numar de 8 perchezitii la locuintele suspectilor si au fost puse in executare un numar de 7 mandate de aducere cu aceasta ocazie fiind depistate si diferite cantitati de droguri de risc, respectiv cannabis", se arata in comunicat.Procurorii au precizat ca in aceasta cauza sunt cercetate opt persoane din judetele Bacau, Arad si Brasov pentru comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si de mare risc.Acestea vindeau un gram de cocaina cu 100 de euro, iar comprimatul ecstasy cu sume cuprinse intre 50-80 lei.