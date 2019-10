Trei kilograme de amfetamina si cocaina, intr-o masina la vama Nadlac

Ziare.

Politistii de la Combaterea Criminalitatii Organizate Timisoara si Arad, impreuna cu procurorii DIICOT Timisoara au verificat, joi, o masina care intra in tara pe la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, condusa de o femeie, de 27 de ani, in care se mai aflau ca pasageri un tanar de 23 de ani si o tanara de 19 ani.Potrivit procurorilor, in urma controlului autoturismului, politistii au gasit si confiscat peste 3 kilograne de amfetamina, 10 grame de cocaina, un cantar de precizie, 4 telefoane, precum si 710 euro.Cei trei tineri au fost dusi la sediul DIICOT Timisoara, pentru audieri."Pe numele femeii de 27 de ani si a barbatului de 23 de ani au fost emise ordonante de retinere pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunilor de introducere in tara de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc", au declarat reprezentantii DIICOT.