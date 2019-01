Trei traficanti care vindeau, zilnic, sute de pastile ecstasy in Capitala au fost retinuti

Ziare.

com

, informeaza DIICOT, printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, in urma cercetarilor, s-a stabilit ca membrii unei retele de traficanti de droguri achizitionau comprimate MDMA din strainatate si dupa ce drogurile erau aduse in Romania, doi dintre ei se ocupau de vanzarea lor.Pretul mediu de procurare din tari aflate in Europa de Vest a unor cantitati de cel putin 10.000 comprimate este de aproximativ 1 euro/comprimat, dupa care barbatii le vindeau in Romania la preturi de peste patru ori mai mari (intre 4,5 euro /comprimat si 6 euro /comprimat) in functie de cantitatea tranzactionata, iar daca pastilele erau vandute consumatorilor la bucata, la pretul mediu de aproximativ 11 euro/comprimat, arata DIICOT., mai arata sursa citata.Procurorii au descoperit ca acestia se aprovizionau aproape lunar cu aproximativ 10.000 comprimate de ecstasy, iar daca erau vandute en-gross cu pretul mediu de 5 euro/comprimat s-ar fi incasat aproximativ 50.000 euro la un lot de pastile. In cursul zilei de sambata, cei retinuti vor fi prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.