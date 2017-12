Un barbat cu 1.000 de joint-uri la el a intrat intr-o masina de politie in loc de taxi

I gar nat ville en hashhandler fra Christiania hurtigt hjem og han satte sig i en taxa. Overraskelsen var stor, da han opdagede, at det var en politibil han var steget ind i. Betjentene var glade for at se ham, da han havde ca. 1.000 joints pa sig. Han slap med en bode #politidk - Kobenhavns Politi (@KobenhavnPoliti) 21 decembrie 2017

Aflat in Christiania, enclava alternativa a orasului Copenhaga, fondata in 1971 de un grup de hipioti, barbatul a intrat intr-o masina de politie confundand-o cu un taxi, informeaza The Lokal.El a fost perchezitionat de politisti care au descoperit asupra sa circa 1.000 de joint-uri, a relatat politia din Copenhaga pe contul sau de Twitter."Noaptea trecuta, un dealer de canabis din Christiania, care dorea sa ajunga repede acasa, a intrat intr-un taxi. A avut parte insa de o mare surpriza atunci cand si-a dat seama ca intrase de fapt intr-o masina de politie", se indica in postarea respectiva."Politistii au fost bucurosi sa-l vada, de vreme ce avea asupra sa circa 1.000 de joint-uri", a continuat tweet-ul.In ultimul timp, Politia a efectuat numeroase raiduri in zona in incercarea de a opri comertul cu narcotice. Un raid desfasurat, joi, s-a soldat cu demolarea unor standuri ale unor comercianti si cu confiscarea mai multor kilograme de canabis.