Sofer prins cu cocaina pe Autostrada Soarelui, alte doua persoane aduceau metamfetamina la Pitesti

La sfarsitul saptamanii trecute, politistii Serviciului Antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta au oprit pentru control, pe Autostrada A2, un autoturism condus de un barbat de 41 de ani, din Constanta.In urma verificarilor autoturismului, politistii au descoperit 129,7 grame de cocaina si 10 grame de MDMA cristale.Politistii au stabilit in urma cercetarilor ca drogurile ar fi fost introduse in tara in aceeasi zi de catre barbat.El a fost retinut initial pentru 24 de ore, iar apoi prezentat instantei care a decis arestarea sa preventiva pentru 30 de zile pentru trafic de droguri de mare risc si trafic international de droguri de mare risc.Totodata, DIICOT Pitesti anunta ca, sambata, a dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a doi inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc.Potrivit procurorilor, inculpatii au efectuat deplasari frecvente cu avionul in Turcia pentru a se aproviziona cu cantitati semnificative de droguri de mare risc in vederea comercializarii acestora catre consumatori de pe teritoriul Romaniei.Astfel, in 12 martie, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO PitestiUlterior, s-a efectuat o alta actiune de prindere in flagrant a celuilalt inculpat in timp ce incerca sa ridice drogurile dintr-o locatie anterior stabilita, ocazie cu care au fost ridicate din masina acestuia suma de 3.000 de lei, medii de stocare, precum si bunuri cu valoare probatorie.Inculpatii au fost arestati preventiv pentru 30 de zile.