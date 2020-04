Un barbat s-a drogat in carantina: Era violent, zgomotos si delira

Ziare.

com

El a spus ca a cumparat substanta respectiva din Londra, inainte de a se intoarce in Romania. Barbatul a fost mutat intr-un alt centru de carantina, el fiind cercetat pentru detinere de droguri de risc.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Galati, miercuri seara, echipajul de jandarmerie aflat in misiune de ordine publica in zona unui centru de carantina din oras a fost sesizat de catre administratorul unitatii de cazare ca intr-o camera se afla un barbat care delireaza si se manifesta violent si zgomotos, informatiile fiind obtinute de la colegii acestuia de camera."In momentul in care au intrat in interiorul camerei, jandarmii au observat ca barbatul se afla intr-o stare confuza, cu un comportament delirant. Intrebat despre cele petrecute, colegii acestuia au spus ca s-au speriat de comportamentul lui, un astfel de episod petrecandu-se si in data de 7 aprilie, motiv pentru care au luat legatura cu administratorul unitatii de cazare", se arata in comunicat.Jandarmii au gasit in bagajele barbatului si asupra sa mai multe foite pentru confectionarea tigarilor si o pungulita cu o substanta vegetala de culoare verde, pe care barbatul a declarat ca a cumparat-o din Londra, inainte de a se intoarce in Romania.Barbatul a refuzat sa fie chemat un echipaj medical de urgenta pentru a-i acorda ingrijiri de specialitate.El este cercetat pentru droguri de risc, pentru consum propriu, ancheta fiind continuata de catre B.C.C.O Galati.