Un gorjean acuzat ca facea trafic de cannabis a fost condamnat sa tunda iarba la Primaria Targu-Jiu

Magistratii Tribunalului Gorj l-au condamnat, marti seara, la doi ani si doua luni de inchisoare cu suspendare pe barbatul judecat pentru trafic de droguri.Totodata, judecatorii il obliga pe acesta sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii, timp de 80 de zile, la Primaria Targu-Jiu, judetul Gorj, unde sa asigure intretinerea spatiilor verzi."Contopeste pedepsele aplicate inculpatului in pedeapsa cea mai grea, urmand ca acesta sa execute in final pedeapsa de 2 ani si 2 luni inchisoare. (...) Dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani si 2 luni inchisoare si stabileste termen de supraveghere de 3 ani. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile la Primaria Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in intretinere spatii verzi", au stabilit judecatorii.Potrivit sentintei, daca pe parcursul termenului de supraveghere barbatul nu va respecta masurile impuse, instanta va revoca suspendarea si va dispune executarea pedepsei.Sentinta pronuntata de Tribunalul Gorj poate fi contestata cu apel. Barbatul a fost trimis in judecata pentru trafic de cannabis.