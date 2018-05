Un italian a fost prins cu cocaina pe aeroportul Otopeni

Ziare.

In cauza se efectueaza cercetari, sub coordonarea procurorilor DIICOT , sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, fals si uz de fals, barbatul fiind retinut pentru 24 de ore, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF)."In data de 5 mai, ora 21:23, la PTF Aeroport International Henri Coanda, s-a prezentat, pentru a iesi din tara, calatorind in directia Barcelona -Ibiza, un cetatean italian, in varsta de 42 de ani.Cu ocazia efectuarii controlului de frontiera, persoana in cauza a prezentat o carte de identitate italiana. Politistii de frontiera au avut suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului de calatorie, iar in urma verificarilor cu aparatura din dotare s-a stabilit ca acesta este fals.Ca urmare a celor constatate, politistii de frontiera au procedat la efectuarea unui control amanuntit asupra barbatului si al bagajelor. In urma controlului, s-a descoperit in bagajul de cala, disimulata intr-o punga cu haine, o caseta ce continea o substanta de culoare maro ce prezenta mirosul specific al cafelei, iar in interiorul acesteia a fost descoperita o alta punga ce continea o substanta de culoare alba, in greutate de 72,93 grame.In cadrul primelor verificari, substanta a reactionat pozitiv la testul de cocaina", se arata in comunicat.Persoana in cauza a declarat ca substanta este cocaina si a cumparat-o pentru consum propriu, platind suma de 2.000 de euro.Itralianul va fi prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 zile.