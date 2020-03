Un transportator si sotia lui vindeau cocaina cu 45.000 de euro pe kilogram, la Iasi (Foto)

*Foto: DIICOT

Ziare.

com

"Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor V.C.N., A.B.M. si V.M. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si introducere, fara drept, in tara de droguri mare risc.In cauza s-a stabilit ca inculpatul V.C.N., administrator al unei societati de transport international persoane si colete, care in principal efectueaza curse pe ruta Romania - Scotia, a introdus in tara, prin intermediul societatii, importante cantitati de droguri de mare risc, pe care ulterior le-a comercializat, contra sumei de aproximativ 45.000 euro/kilogram", anunta DIICOT.In urma cercetarilor, a rezultat ca A.B.M., sofer in cadrul societatii detinute de catre V.C.N., a preluat, in cursul zilei de 02.03.2020, de pe teritoriul Marii Britanii, un colet ce continea o cantitate importanta de cocaina, pe care i-a predat-o inculpatului V.C.N., imediat dupa ce acesta a revenit pe teritoriul Romaniei."La data de 04.03.2020, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO - Iasi au procedat la efectuarea unei actiuni de", conform DIICOT.La aceeasi data, procurorii DIICOT Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO - Iasi au facut 5 perchezitii domiciliare, in urma carora au fost ridicate sumele de 2.100 de lei si 42.800 de lire sterline si trei autoturisme si autoutilitare, ce ar fi fost folosite pentru transportul drogurilor.Vineri, cei trei inculpati urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Iasi cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.