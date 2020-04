Urmarit de 20 de ani, unul dintre cei mai importanti traficanti de cocaina a fost prins

Ziare.

Gilberto Aparecido dos Santos, supranumit "", era urmarit de peste 20 de ani, inainte de a fi capturat luni la Maputo, transmite Reuters.Dos Santos era unul dintre cei mai cautati fugari din Brazilia, a anuntat politia braziliana intr-un comunicat.Era considerat cel mai important furnizor de cocaina al unei retele care isi desfasoara operatiunile in Brazilia si care este responsabila de trimiterea a tone de droguri in mai multe tari.Capturarea lui dos Santos in Africa este un semn al dezvoltarii retelei internationale a PCC.Formata initial ca o banda in inchisoarea din Sao Paulo, PCC a devenit cea mai mare retea infractionala din Brazilia si livreaza cantitati tot mai mari de cocaina in strainatate, in special in Europa si Africa.Reuters a relatat in martie ca Brazilia a devenit unul dintre principalii furnizori de cocaina in Europa.Potrivit Politiei, operatiunea de capturare a lui dos Santos a implicat Administratia pentru Droguri din SUA, Departamentul de Justitie al SUA si politia din Mozambic.Politia federala braziliana il mai acuza pe dos Santos ca finanteaza un plan de salvare a sefului PCC Marcos Willians Camacho, sau "Marcola", care se afla intr-o inchisoare federala din Brazilia. Planul a determinat autoritatile braziliene sa intareasca securitatea la inchisoarea respectiva, in luna februarie.Presa locala a scris ca dos Santos este "mana dreapta a lui Camacho".