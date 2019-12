Vamesii bulgari au confiscat 36 kg de heroina la punctul de trecere a frontierei Ruse-Giurgiu

Ziare.

Cele 35,877 kg de droguri, distribuite in 71 de pachete, au fost descoperite miercuri, ascunse sub scaunele din fata ale unui automobil cu numere bulgaresti care urma sa paraseasca teritoriul tarii, au informat parchetul si agentia vamala, intr-un comunicat comun.Drogurile se aflau in niste cavitati acoperite cu capace de plumb speciale, cu mecanisme de inchidere.Autoritatile estimeaza ca, pe piata neagra, valoarea heroinei confiscate depasea 800.000 de dolari.Soferul vehiculului, un cetatean bulgar in varsta de 35 de ani, a fost arestat.El are deja la activ trei condamnari pentru alte infractiuni, precizeaza comunicatul.Autoritatile din Bulgaria, tara de tranzit pentru drogurile traficate din Asia spre Europa, au confiscat in 2018 aproape 987 kg de heroina, potrivit datelor oficiale.