Budai: Familiie copiilor germani din programul din Maramures vin in Romania

"Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului a fost sesizata de catre DGASPC Maramures in datele de 23 si 26 august cu privire la situatia a patru copii, cu varste cuprinse intre 14 si 17 ani, pentru care DIICOT Maramures a solicitat plasament in regim de urgenta, datorita faptului ca existau suspiciuni de victime ale traficului de minori. Faptul ca autoritatea respectiva avea o autorizare de functionare, sau acreditare din partea AJPIS (Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Maramures, n.r.), asa cum era legislatia atunci, nu inseamna ca ei nu trebuiau sa respecte ulterior tot ceea ce inseamna drepturile omului", a declarat Marius Budai, pentru MEDIAFAX.Ministrul Muncii a mai precizat ca nu poate oferi mai multe informatii deoarece exista o ancheta in derulare, insa a subliniat ca parintii minorilor care ar fi fost abuzati sunt in drum spre Romania."Cu ajutorul colegilor din Ministerul Afacerilor Externe si din Ministerul Justitiei am luat legatura cu Ambasada Germaniei, care a luat legatura cu familiie copiilor, iar acestia se indreapta catre Romania. Este important de spus ca acesti copii au ajuns acolo in urma unor hotarari judecatoresti emise de o instanta din Germania. Eu am trimis Corpul de Control la AJPIS, care isi va incepe activitatea de control la Maramures joi dimineata", a mai precizat Budai."In ceea ce priveste furnizorul de servicii, din informatiile primite de la DGASPC Maramures, reprezentantii Autoritatii Tutelare din Germania monitorizau plasamentul acestor copii prin vizite periodice", a completat ministrul.Mai multe perchezitii au avut loc, marti, in Maramures, la un grup infractional banuit de trafic de persoane, din care fac parte si doi cetateni germani, sot si sotie.Grupul este suspectat ca aducea copii din Germania pentru "reeducare", dar ii folosea pentru munci epuizante. Copiii erau tinuti in sclavie, umiliti si batuti.Patru persoane au fost retinute in acest dosar si alte doua au fost puse sub control judiciar, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.