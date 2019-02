"Dosarul Tandarei": Tribunalul Harghita explica cum s-a ajuns la prescrierea faptelor traficantilor de copii

Ziare.

com

Intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, conducerea Tribunalul Harghita precizeaza, referitor la "dosarul Tandarei", ca dosarul a fost solutionat in prima instanta, prin pronuntarea unei sentinte penale, in 12 februarie 2019. Hotararea nu este definitiva si este in curs de redactare (motivare), fiind supusa cailor de atac si termenelor prevazute de lege."In ceea ce priveste durata procedurii, de la data inregistrarii dosarului la Tribunalul Harghita si pana la solutionarea lui in prima instanta, mentionam ca au avut loc mai multe cicluri procesuale", scrie in comunicat.Dosarul a fost inregistrat, initial, la aceasta instanta in anul 2010, dar a fost restituit de trei ori la parchet pentru refacerea /completarea urmaririi penale. Ca urmare a intocmirii unui nou rechizitoriu, dosarul a fost reinregistrat la Tribunalul Harghita, fiind astfel din nou investita instanta cu judecarea acestuia in anul 2013."Durata procedurilor in fata primei instante, dupa sesizarea din anul 2013, a fost determinata si de dificultatile repetate in indeplinirea procedurilor de citare in cauza, numarul partilor si participantilor depasind 200 de persoane, precum si de necesitatea respectarii elementelor dreptului la un proces echitabil, invocate pe parcursul procesului", se precizeaza in comunicat.Conducerea Tribunalului Harghita afirma ca toate aceste aspecte au generat dificultati legate nu doar de audierea celor chemati, ci si de citarea si asigurarea dreptului la aparare, conform dispozitiilor legale care se impuneau a fi respectate, distinct de aspectul social si impactul mediatic al cauzei."Avand in vedere dispozitiile legale si regulamentare, conducerea instantei nu poate emite pareri cu privire la legalitatea si temeinicia hotararii, care se analizeaza exclusiv in caile de atac prevazute de Codul de Procedura Penala, dar pentru a informa corect opinia publica transmite acest punct de vedere, in limitele mai sus mentionate. In contextul anterior redat, precizam si faptul ca Inspectia Judiciara a efectuat mai multe verificari privind derularea procesului, nefiind constatate abateri care sa justifice formularea unei actiuni disciplinare", adauga sursa citata.Conducerea instantei mentioneaza si ca in perioada respectiva Tribunalul Harghita "s-a confruntat cu o insuficienta vadita a numarului de judecatori, dublata de fluctuatia acestora, situatie care nu a putut fi inlaturata in pofida demersurilor concrete si repetate ale conducerii Tribunalului si Curtii de Apel".In 12 februarie, Tribunalul Harghita i-a achitat pe toti cei 25 de inculpati din dosarul Tandarei ori instanta a constatat ca s-au prescris faptele dupa 9 ani de procese si dupa ce a schimbat incadrarile juridice. Decizia nu este definitiva, desi dosarul a fost trimis in judecata inca din iulie 2010. Numai la Tribunalul Harghita, procesul s-a judecat din 2013 si au fost 53 de termene.Cazul priveste traficarea a 181 de copii romi in Marea Britanie, unde erau folositi la cersetorie si furturi. In Anglia, 120 de traficanti au fost prinsi si bagati la inchisoare. La noi, cei 25 de romi arestati si pusi sub acuzare in 2010 au fost eliberati dupa cateva luni si acum, dupa 9 ani de procese, au fost achitati sau instanta a constatat ca s-au prescris faptele dupa ce le-a schimbat incadrarile juridice in fapte mai usoare.