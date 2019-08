Fete obligate sa se prostitueze prin parcarile din Timisoara: Aveau si cate 10 clienti pe zi

Ziare.

Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, gruparea care se ocupa cu traficul de persoane actiona de peste un an, iar in ultimile luni a fost monitorizata atent.Membrii gruparii racolau fete (inclusiv minore) pe care le obligau sa se prostitueze in apartamente si parcari din Timisoara.Este vorba despre opt fete care aveau si cate zece clienti pe zi, cu costuri intre 150 si 200 de lei.Membrii gruparii, 11 la numar, sunt audiati la sediul DIICOT Timisoara, fiind acuzati de trafic de persoane, constituire de grup infractional organizat si proxenetism.In urma descinderilor, liderul grupului, care a mai fost cercetat pentru proxenetism in urma cu mai multi ani, a fost retinut.