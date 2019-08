Mai multi copii germani au fost tinuti in sclavie si abuzati in Maramures. Unii au vrut sa se sinucida

Unii copii au vrut sa se sinucida

"Projekt Maramures"

"Le erau intrerupte tratamentele medicale"

Fondurile statului german, deturnate

Sursa: DIICOT

Cazul a fost preluat la Bucuresti

Foto: DIICOT

Ziare.

com

Sub pretextul unui program de reeducare "in mijlocul naturii", adolescentii germani veneau in Maramures si erau folositi inclusiv pentru executarea de "munci epuizante in gospodariile unor localnici", fiind supusi unor "metode umilitoare, degradante", inclusiv tinerea "in stare de sclavie".Cei doi cetateni germani sunt acuzati de DIICOT ca, alaturi de alte 6 persoane, au constituit un grup infractional. Ancheta vizeaza destructurarea grupului specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori si lipsire de libertate in mod ilegal.Procuroriii DIICOT au perchezitionat, marti, 8 resedinte domiciliare pe raza orasului Viseu de Sus si a comunei Leordina din judetul Maramures."Tinerii au fost supusi unui regim de lipsire de libertate, de interzicere in a comunica in exterior cu familiile din Germania ori cu alte persoane sau autoritati romane, fiind obligati ca, sub pretextul unui asa-zisconceput de catre cetateanul german, sa execute munci epuizante in gospodariile unor localnici aflati in anturajul suspectilor - dincolo de capacitatile si limitele fizice ale varstei lor ori afectiunilor de care sufera -," descrie DIICOT starea de fapt.In acest mod,si chiar de trauma ca urmare a"Unii dintre minori au avut chiar intentii suicidale din cauza acestui regim", mai arata procurorii.Asa-zisul program social, finantat de catre statul german, fondat si coordonat de catre cetateanul neamt, este reprezentat de serviciul social intitulat "Projekt Maramures", al carui furnizor acreditat este o asociatie cu sediul in Baia Mare.Din datele detinute pana la acest moment rezulta ca aceasta asociatie are doar un rol formal in derularea proiectului respectiv, care a primit licenta de functionare din partea Ministerului Muncii din Romania, valabila pentru o perioada de 5 ani in intervalul 1 februarie 2016 - 1 februarie 2021.DIICOT precizeaza ca in programele oficiale ale acestui proiect sunt prevazute in scop de reabilitare o multitudine de activitati recreative, menite sa stimuleze dorinta de liniste si de integrare a tinerilor, de regula in mijlocul naturii, beneficiind de educatie multidisciplinara prin intermediul unor specialisti in pedagogie, psihologie si diverse activitati lucrative."In realitate,, adoptate de catre suspect si persoanele din anturajul sau, in baza ideilor promovate de acesta cu privire la conceptul de educatie," explica procurorii.Din cercetarile efectuate in cauza exista date si indicii despre faptul ca fondurile banesti asigurate de statul german pentru finantarea activitatii acestui proiect ar fi fost deturnate in mare parte de la scopul dedicat si sunt insusite de catre membrii grupului, prin mai multe metode ilicite practicate pentru a asigura o aparenta de legalitate.O parte dintre minorii abuzati au fost identificati si incredintati spre institutionalizare temporara Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Maramures, precizeaza DIICOT.Prin ordonanta din data de 27 august 2019, procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate si Terorism, Felix Banila, a dispus preluarea dosarului inregistrat la Biroul Teritorial Maramures de catre DIICOT - Structura Centrala - Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate."Prin ordonanta s-a apreciat ca, avand in vedere complexitatea cauzei si resursele tehnice logistice si umane necesare aflarii adevarului judiciar, preluarea dosarului de la Biroul Teritorial Maramures la Structura Centrala DIICOT ar contribui la stabilirea corecta a situatiei de fapt, prin administrarea tuturor probelor necesare si utile cauzei cu respectarea drepturilor procesuale ale partilor", mai arata DIICOT.Actiunea a fost efectuata cu sprijinul Brigazii Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca si Inspectoratului General de Aviatie din cadrul MAI.I.S.