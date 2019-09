O tanara a vrut sa-si vanda cu 15.000 de lei bebelusul unui barbat din Cluj

Ziare.

"La data de 05.09.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Salaj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor R.A. si M.N., pentru savarsirea infractiunilor de trafic de minori, fals in declaratii si instigare la fals intelectual", a transmis, vineri, DIICOT.Sursa citata a precizat ca, in 20.07.2019, tanara de 20 de ani, din judetul Salaj, a dat nastere unui copil la Spitalul Orasenesc Huedin, ocazie cu care a fost abordata de inculpatul M.N., in varsta de 54 de ani, din judetul Cluj, care i-a propus sa ii cumpere nou-nascutul."In acest scop inculpatul M.N. i-a oferit inculpatei R.A. suma de 15.000 lei, suma pe care urma sa o achite in doua transe, respectiv 1.000 euro in momentul intocmirii certificatului de nastere, iar restul sumei de bani urmand sa fie achitata in momentul in care copilul implineste varsta de un an.Pentru a da aparenta de legalitate vanzarii-cumpararii minorului nou-nascut, avand in vedere ca inculpata R.A. a fost de acord cu propunerea inculpatului M.N., cei doi au convenit sa declare in fals ca inculpatul M.N. este tatal biologic al minorului, acesta sa-l recunoasca si pe cale de consecinta sa intre in posesia lui, pe o cale aparent legala, respectiv ca parinte al sau", a mai transmis DIICOT.Procurorii au precizat ca, in data de 23.07.2019, cei doi inculpati s-au deplasat la Oficiul de Stare Civila din cadrul Primariei Orasului Huedin, judetul Cluj, unde fiecare a dat o declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca barbatul este tatal biologic al copilului, in urma unei relatii pe care acestia ar fi avut-o anterior."Dupa ce a fost obtinut certificatul de nastere, inculpatul M.N. i-a platit inculpatei o parte din suma convenita, respectiv 2.100 de lei. In cursul zilei de azi, inculpatii R.A. si M.N. urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Salaj cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile", a mai transmis DIICOT.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj si Jandarmeriei Romane.