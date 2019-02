ONG-uri din Romania au sesizat CE in "cazul Tandarei": Zeci de mii de romani sunt exploatati in intreaga lume cu complicitatea autoritatilor

Ziare.

"Criminalitatea organizata castiga intrucat sistemul de justitie din Romania permite ca o retea de traficanti de persoane sa scape", acuza organizatiile.ONG-urile au transmis o petitie catre Comisia Europeana, Parlamentul European, Parlamentul britanic, Consiliul Europei, OSCE, Vatican, Interpol, Europol in care atrag atentia ca traficul de persoane este in crestere in Romania.Mai mult, acestea afirma ca zeci de mii de romani sunt torturati si exploatati in intreaga lume cu complicitatea autoritatilor romane."Atunci cand justitia pentru cei vulnerabili moare, societatea civila trebuie sa sustina institutiile legale democratice!Sistemul de justitie penala infiintat pentru a lupta impotriva retelelor transnationale de crima organizata pare sa fie pe punctul de a se prabusi in Romania.In data de 12 februarie 2019 - dupa aproximativ 9 ani de judecata, cu 53 de sedinte de judecata in care nu a fost audiata niciuna dintre partile implicate in proces, deoarece instanta a amanat 52 dintre ele si intr-una decis sa modifice masurile dispuse impotriva infractorilor de la arest la control judiciar pentru doar 60 de zile - instanta a decis sa achite cei 26 de infractori (care au condus reteaua) care au fost urmariti penal in Romania si sa ridice masura sechestrului asiguratoriu aplicabil bunurilor lor. Procurorul poate ataca hotararea judecatoreasca in termen de 10 zile (inainte de 22 februarie 2019) ", se arata in scrisoare.Organizatiile subliniaza ca acest caz a fost primul ce a implicat o echipa comuna de ancheta UE privind traficul de persoane impotriva uneia dintre cele mai violente retele criminale europene care a actionat in multe tari ale UE, si etichetata de Europol drept "unul dintre cele mai mari inele de trafic de persoane din Europa"."Acesta echipa a fost finantata de Comisia Europeana si guvernele nationale cu multe milioane de euro. Ancheta a condus la o modificare a legislatiei UE si la adoptarea Directivei 36/2011. In cadrul anchetei transnationale, 1087 de copii au fost identificati ca fiind exploatati in afara Romaniei. Autoritatile britanice au estimat ca pentru fiecare copil exploatat profitul retelei era de 160.000 lire sterline / an. Victimele identificate in Marea Britanie au fost exploatate timp de cel putin 2 ani, cea mai cea mai mica victima fiind in varsta de doar cateva luni.Pe baza acestor fapte si a multor alte cazuri similare care nu sunt gestionate corespunzator de autoritatile romane si avand in vedere obligatiile Romaniei in temeiul conventiilor internationale din care face parte, noi, subsemnatele ONG-uri, indemnam Comisia Europeana sa faca Romania responsabilia pentru obligatiile care ii revin in temeiul Acordului de aderare la UE", se mai transmite in scrisoare.Amintim ca procesul in care au fost judecate 25 de persoane, majoritatea din Tandarei, judetul Ialomita, s-a incheiat, dupa aproape 9 ani, in acest dosar intervenind prescrierea faptelor in urma schimbarii incadrarii juridice. Ancheta a fost dispusa dupa ce 160 de copii rromi au fost gasiti la cersit in Anglia.Procesul judecat la Tribunalul Harghita s-a incheiat prin decizia din 12 februarie, dupa aproape noua ani si zeci de termene.I.O.