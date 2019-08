Primarul din Viseu de Sus nu crede in "cazul de sclavie" prezentat de DIICOT: Au conditii foarte bune

Ziare.

"Sunt zeci de copii din Germania, au conditii foarte bune", spune edilul. Intre timp, 4 copii au fost preluati deja de Directia de Protectie a Copilului din Maramures.Purtatorul de cuvant al DGASPC Maramures, Adrian Mandru, a declarat, marti, ca la solicitarea DIICOT Maramures au fost instituite masuri speciale de protectie in regim de urgenta pentru 4 copii germani."Este vorba de un program social finantat de statul german in cadrul caruia minorii au fost adusi la un centru privat din Viseu de Sus, nu este un centru aflat in subordinea DGASPC Maramures", a spus Mandru.La randul sau, primarul orasului Viseu de Sus, Vasile Coman, a declarat ca nu crede ca in acest caz este vorba de trafic de persoane."Nu cred ca statul german incredinteaza copii unei asociatii din Germania sa faca trafic de persoane, au avut loc acolo controale din Germania. Este o asociatie germana care functioneaza de dinainte de 2012, cand am venit eu la primarie. Sunt zeci de copii din Germania, vin psihologi, cadre didactice, au conditii foarte bine, sunt cazati intr-un centru amplasat intr-o zona foarte frumoasa, pe Valea Vinului din Viseu de Sus", a spus Coman.Acesta a subliniat ca nu are cunostinta de savarsirea unor ilegalitati in cadrul centrului respectiv, care se adreseaza unor copii din Germania cu diverse probleme si care au fost adusi in Romania."Copiii respectivi stau aici pana la 18 ani apoi pleaca inapoi in Germania. Eu am discutat cu unii dintre ei, au invatat repede limba romana, mi-au spus ca nu ar mai vrea sa plece inapoi in Germania, deoarece le place in Romania", a precizat edilul din Viseu de Sus.Amintim ca mai multe perchezitii au avut loc in Maramures, marti, la un grup infractional banuit de trafic de persoane, din care fac parte si doi cetateni germani. Grupul este suspectat ca aducea copii din Germania pentru "reeducare", dar ii folosea pentru munci epuizante.Exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada 2014 - august 2019, opt suspecti, dintre care doi cetateni germani, sot si sotie, au constituit un grup infractional organizat care a avut ca principal scop traficarea pe raza judetului Maramures a mai multor tineri de nationalitate germana, cu varste cuprinse intre 12 si 18 ani, sub paravanul desfasurarii unor activitati autorizate de servicii educative ce vizau recuperarea si reintegrarea sociala a acestora, in baza unor programe si proiecte derulate si coordonate de catre cei doi suspecti de nationalitate germana."In realitate, tinerii au fost supusi unui regim de lipsire de libertate, de interzicere in a comunica in exterior cu familiile din Germania ori cu alte persoane sau autoritati romane, fiind obligati ca, sub pretextul unui asa-zis 'program de reeducare' conceput de catre cetateanul german, sa execute munci epuizante in gospodariile unor localnici aflati in anturajul suspectilor - dincolo de capacitatile si limitele fizice ale varstei lor ori afectiunilor de care sufera - practicandu-se asupra minorilor metode umilitoare, degradante, tinerea lor in stare de sclavie si exercitarea asupra lor in mod repetat de acte de violenta grava si amenintari.In acest mod tinerilor le-a fost creata o puternica stare de temere si chiar de trauma ca urmare a batailor repetate, privarii de hrana, lipsirii de libertate prin inchiderea intr-un asa-zis 'arest', exercitarii unor manopere medicale intruzive impotriva vointei lor, tinerii deliberate a minorilor in ger si in frig sau in ploaie etc. - toate cu titlu de 'pedeapsa' menita sa 'educ' comportamentul copiilor. Unii dintre minori au avut chiar intentii suicidale din cauza acestui regim", arata DIICOT.