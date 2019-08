Reteaua din Maramures care tinea in sclavie copii din Germania avea "cartite" in politie si administratie

Fondurile statului german au fost deturnate

Metodele barbare de reeducare

Aceste detalii ar aparea in referatul procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de CriminalitateOrganizatasi Terorism (DIICOT), prin care s-a cerut arestarea a 6 persoane implicate in acest caz.si verificarile efectuate periodic de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures.Atunci cand controalele erau efectuate, copiii erau sedati, nu erau lasati singuri niciodata cu inspectorii si erau supravegheati strict pentru a nu intra in contact cu persoanele exterioare proiectului.Aceeasi modalitate de operare a fost practicata si atunci cand Projekt Maramures primeste vizita unor oficiali din Germania", explica sursele citate.Potrivit datelor din ancheta, fondurile banesti asigurate de statul german pentru finantarea activitatii acestui proiect sunt insusite de catre membrii grupului.Surse judiciare au explicat pentruca suspectii utilizau mai multe metode ilicite practicate pentru a asigura o aparenta de legalitate, dar nu respectau principiile si regulile folosirii fondurilor respective in scopurile dedicate.Vorbim despre copii care sunt luati de statul german in custodie de la parintii lor, dupa care sunt incredintati organizatiei respective pentru a intra in "programul de reabilitare", promovat de initiatorul si coordonatorul acesteia, Schumann Bert Sieghard, ajutat de sotia sa si de mai multi cetateni romani.Sursele citate au explicat ca, in teorie, programele Projekt Maramures prevad in scop de reabilitare o multitudine de activitati recreative, menite sa stimuleze dorinta de liniste si de integrare a tinerilor, de regula in mijlocul naturii, beneficiind de educatie multidisciplinara prin intermediul unor specialisti in pedagogie, psihologie si diverse activitati lucrative.In realitate, insa, tinerii sunt exclusi de la orice forma de continuare a studiilor, li se confisca actele de identitate, bunurile personale (in principal cele care ar facilita posibilitatea de comunicare cu lumea exterioara) si sunt supusi unor metode dure si brutale de asa-zisa educatie, promovate de Schumann Bert Sieghard, in baza unor convingeri personale."Acestea presupun in realitate aplicarea unor metode barbare asupra minorilor prin aducerea si tinerea acestora in conditii de veritabila sclavie, fiind exploatati prin obligarea lor la executarea unor munci fizice epuizante, dincolo de capacitatile lor, si indeplinirea unor servicii lucrative (in sensul legii penale), exercitandu-se asupra lor acte de constrangere fizica adesea extrema (batai repetate, privare de hrana, lipsire de libertate prin inchiderea intr-un asa-zis, exercitarea unor manopere medicale intruzive impotriva vointei lor si in ignorarea voita a unor consecinte grave pentru organismul lor,) si verbala, constand in umilinte si acte specifice torturii.Toate acestea sunt de natura sa creeze," explica surse judiciare petru