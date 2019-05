Romance fortate tot de romani sa se prostitueze in Catalonia, eliberate de politia spaniola din "cvasi-sclavie"

cvasi-sclavie

Operatiunea coordonata de Europol a condus la, potrivit comunicatului Garzii Civile, relateaza AFP.Cele treisprezece romance au fost "eliberate" de agenti "in timp ce erau exploatate sexual in conditii de extrema precaritate" pe drumul public din La Jonquera, o comuna cunoscuta ca gazduieste un numar foarte mare de bordeluri, frecventate in special de catre francezi.", a subliniat Garda Civila.Presupusul lider al organizatiei, care a fost obiectul unui mandat de arestare european atunci cand a fugit in strainatate, a fost in cele din urma predat justitiei in Catalonia si intemnitat.Organizatia dezmembrata ar fi, potrivit Garzii Civile.Ancheta a inceput in februarie 2018, pe baza unei plangeri a unei victime care a denuntat "situatia depe care o traise atunci cand a fost nevoita sa se prostitueze".Denunturile din partea prostituatelor exploatate de aceste retele sunt rare deoarece se tem de represalii enorme asupra familiilor lor din tara de origine.Anchetatorii au descoperit ca aceasta retea folosea asa-numita metoda "Loverboy", atunci cand un barbat incepe sa seduca o compatrioata pana cand aceasta se indragosteste si crede in promisiunea unei vieti mai bune in Spania.