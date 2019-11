Timis: Patru traficanti de migranti au fost retinuti: Gruparea cerea intre 2.000 si 20.000 euro de persoana

Condamnari in alte tari

Potrivit unui comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), procurori si ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane au efectuat pe data de 13 noiembrie, opt perchezitii domiciliare pe raza judetului Timis, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de constituire de grup infractional organizat si trafic de migranti.Anchetatorii spun ca in aceasta cauza exista suspiciunea ca in perioada 2014 - 2018, grupul infractional organizat cu caracter transfrontalier a actionat in mod coordonat, in scopul comiterii de infractiuni de trafic de migranti, prin organizarea deplasarilor frauduloase a cetatenilor din Irak, Iran si Siria catre state din vestul Europei, prin indrumarea, calauzirea, transportul, transferul si adapostirea acestora, prin tarile de tranzit de pe rutele Irak/Iran/Siria - Turcia - Grecia/Bulgaria/Serbia - Romania, cu destinatia finala Germania, in schimbul unor sume de bani cuprinse intre 2.000 euro si 20.000 euro/persoana.Pe calea cooperarii judiciare internationale, in luna noiembrie a anului 2018, a fost incheiat un acord privind constituirea unei echipe comune de ancheta formata din autoritatile judiciare din Romania, autoritatile judiciare din Germania, autoritatile judiciare din Marea Britanie si autoritatile judiciare din Ungaria."In urma cercetarilor s-a stabilit ca transporturile de migranti ce ajungeau pe teritoriul Romaniei, plecau din Timisoara catre tarile din vestul Europei si se derulau pe parcursul a cel putin 20 de ore pana la destinatie si erau efectuate de cele mai multe ori cu mijloace de transport de tip camion.Migrantii erau ascunsi pe parcursul acestor calatorii, in interiorul remorcilor, printre marfurile transportate. Persoanele astfel transportate nu aveau acces pe parcusul calatoriei la mancare, apa si acces la toaleta. In anumite situatii, din cauza lipsei oxigenului, dar in ciuda temperaturilor mai scazute, migrantii preferau sa taie parti din prelata remorcii pentru a ventila spatiul in care se aflau", se arata in comunicatul DIICOT.Astfel, pe data de 13 noiembrie, au fost efectuate perchezitii simultane pe teritoriile Germaniei, Turciei si Romaniei, iar in urma actiunilor din tara noastra, la sediul DIICOT - Structura Centrala au fost aduse, in vederea audierii, patru persoane, suspectate ca au sprijinit gruparea infractionala. Acestea au fost retinute pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentate Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva.In cadrul actiunii, doi politisti romani au participat la cele cinci perchezitii efectuate pe teritoriul Germaniei, iar doi omologi din Germania au actionat la perchezitiile efectuate pe teritoriul tarii noastre.In urma investigatiilor desfasurate, patru persoane (soferi) au fost deja condamnate in Germania la pedepse cuprinse intre un an si opt luni si cinci ani de inchisoare, o alta persoana a fost trimisa in judecata de autoritatile maghiare, iar liderul gruparii a fost arestat pe teritoriul Marii Britanii, in baza unui mandat international emis de autoritatile germane si urmeaza a fi extradat.In acelasi timp, autoritatile din Turcia au emis mandate de arestare pe numele a 14 suspecti banuiti ca ar fi sprijinit gruparea infractionala, iar o alta persoana (membru al gruparii transfrontaliere cu atributii de organizare al transporturilor frauduloase de migranti pe segmentul Serbia - Romania, Romania - Germania a fost retinuta pe teritoriul Greciei.In cadrul anchetei, a fost documentata activitatea infractionala a unui numar total de 36 de suspecti, care ar fi reusit sa organizeze traficarea ilegala a 580 de migranti depistati pe teritoriile Germaniei, Ungariei si Romaniei.Sumele de bani obtinute din desfasurarea activitatilor infractionale se ridica la aproximativ doua milioane de euro.