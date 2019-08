Tinerii care participa la UNTOLD, preveniti in legatura cu traficul de persoane: Nu sunt numai vulnerabili, dar sunt si parte a solutiei

traficate de cunostinte sau prieteni

Decizia Asociatiei eLiberare a fost luata in contextul dezbaterilor publice generate de cazul Caracal si de faptul ca Romania este tara care are cele mai multe victime ale traficului de persoane, conform statisticilor, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com joi.. Desi legal sclavia a fost abolita in secolul XIX, unele estimari spun ca mai multi oameni sunt astazi robiti decat acum doua secole. Munca fortata inca exista in Europa si in tarile dezvoltate, dar principala forma de exploatare este cea sexuala., multe dintre acestea fiind(48,1%), parteneri (9,9%), proxeneti (8,2%), alte rude (3,6%), vecini (3,6%) sau rude de gradul I (2,2%) (conform ANITP, 2018) ", se arata in comunicatul citat.Conform sursei citate, "Asociatia eLiberare construieste de sapte ani o miscare sociala care se concentreaza pe prevenirea traficului de persoane in Romania"."Multumita organizatorilor si deschiderii acestora, participareala Festivalul UNTOLD este un bun prilej de a discuta cu mii de tineri despre ce inseamna traficul de persoane si cum pot acestiaVoluntariivor fi in perioada 1 - 4 august 2019 la intrarea oficiala a festivalului, din Parcul Central Cluj Napoca unde vor derula o serie de activitati sub egida campaniei #InspirandLibertate", precizeaza sursa citata.Astfel, tinerii care vor trece pe la standul eLiberare organizat cu ocazia UNTOLD vor putea afla ce- Sa cunoasca numarul de la misiunea diplomatica din tara de destinatie inainte sa plece din tara, la munca sau in vacanta.- Sa aiba o. Parola de siguranta poate fi un cuvant, o propozitie sau o fraza care atunci cand este rostita intr-o convorbire cu o persoana apropiata, cu care s-a stabilit anterior parola, da semnalul ca are nevoie de ajutor.- Sa stiein tara in care urmeaza sa calatoreasca."In contextul in care ne aflam, este foarte important sa fim la curent cu realitatile din jurul nostru, cu optiunile pe care le avem in caz de nevoie si cu alternativele la metodele traditionale de interventie care pot da gres. Cu un numar semnificativ de cazuri de trafic de persoane,, precum si identificarea si combaterea acestora.De aceea, venim in intampinarea", declara Ioana Bauer, presedintele asociatiei.C.B.