Tribunalul din Mannheim incepe procesul in cazul afaceristului german care abuza sexual fetite din Romania

Cei trei romani sunt Oliviu D., Suzana Z. si Vasile A., iar afaceristul neamt este Rene H.Un caz despre care Ziare.com a scris in iunie 2019, atunci cand procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Pitesti au facut primele perchezitii.Mai multe fete din judetele Arges si Dambovita, cu varste cuprinse intre 5 si 17 ani, erau fortate sa filmeze materiale pornografice care erau vandute unor cetateni germani cu preturi cuprinse intre 200 si 600 de euro/minut, in functie de fanteziile clientilor. Unul dintre clienti este un bogat om de afaceri.Alte patru minore, cu varsta intre 15 si 17 ani, au fost transportate in Germania pentru a fi exploatate sexual de acelasi cetatean german.Vorbim de fete care provin din familii dezorganizate sau cu o situatie materiala precara, care au fost recrutate prin oferirea de sume de bani si prin inducerea in eroare a parintilor ori persoanelor in ingrijirea carora se aflau, in vederea obtinerii consimtamantului acestora pentru ca minorele sa poata parasi teritoriul tarii.Potrivit acuzatiilor procurorilor germani citate de site-ul Menheim 24, Rene H. este acuzat ca ar fi a violat in iunie 2017 o tanara de 15 ani din Romania. In aprilie si iunie 2019, se mai spune ca ar fi abuzat sexual o alta fata de 14 ani.Ambele fete ar fi fost aduse la Mannheim de catre acuzatii Oliviu D., Suzana Z. si Vasile A. sub false pretexte.Mai mult, Rene H. mai este acuzat ca a cumparat de pe Facebook imagini si videoclipuri porno in care apar copii din Romania in perioada iulie-septembrie 2018. La domiciliul acesuia s-ar fi gasit peste 100 de videoclipuri si peste 6.000 de imagini de acest tip pe diverse suporturi media.Ziare.com scria in iunie ca, pe 20 mai 2019, "Rene" a fost arestat de magistratii germani pentru o perioada de 6 luni. Acuzatiile: asociere pentru abuzul sexual grav asupra copiilor, achizitionarea si distribuirea multipla de materiale pornografice infantile, instigare la trafic de fiinte umane si prostitutie fortata si prostitutia fortata multipla.Acasa la Rene au fost gasite mai multe materiale pornografice cu fete minore de varste fragede, de 4-6 ani, sustineau sursele judiciare."Din actele dosarului reiese ca acest pedofil contacta si in mod direct pe Facebook minore avand o predispozitie spre fetisuri sexuale deviante cu minore, luand in considerare materialele de recuzita sexuala gasite in diverse locatii, proprietate a acestuia, din Germania precum si multitudinea de materiale pornografice cu minori gasite pe dispozitivele electronice folosite de acesta", explica sursele judiciare.