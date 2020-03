Un barbat din Constanta a exploatat sexual o fata si a incercat s-o vanda pe 500 de euro

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in urma cercetarilor intr-un dosar penal ce vizeaza infractiuni de trafic de minori, politistii Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurori DIICOT Constanta, au organizat, pe 9 martie, o actiune in urma careia a fost retinut un barbat de 39 de ani, din localitatea Ostrov.Acesta este acuzat ca ar fi recrutat o fata, pe care ar fi adapostit-o in diferite locatii de pe raza judetului Constanta, in scopul exploatarii sexuale.In perioada 6-9 martie, barbatul ar fi efectuat demersuri de a o transfera pe victima catre un alt proxenet, contra a 500 de euro, in acelasi scop."In urma actiunii de prindere in flagrant delict, politistii de combatere a criminalitatii organizate au gasit asupra barbatului 500 de euro. Ulterior, au fost puse in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara, pe raza municipiului Constanta", se arata in comunicat.Barbatul a fost initial retinut pentru 24 de ore, iar apoi a fost prezentat instantei care a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile.