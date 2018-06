Un raport al Departamentului de Stat al SUA atrage atentia ca Romania face prea putine eforturi pentru a combate traficul de persoane

Victimele raman neprotejate

Autoritatile au diminuat per total eforturile de aplicare a legii

Departamentul de Stat american mai noteza ca autoritatile au anchetat mai putine cazuri de trafic de persoane, instantele au condamnat un numar semnificativ mai mic de traficanti, iar autoritatile au identificat un numar mai mic de victime.In continuare,, ceea ce a avut efecte negative asupra protectiei martorilor, returnarii victimelor si condamnarii traficantilor.Raportul Departamentului de Stat al SUA arata ca Guvernul Romaniei nu indeplineste in totalitate standardele minime in vederea eliminarii traficului de fiinte umane, insa depune eforturi semnificative in acest sens, si, drept urmare, Romania a ramas la Nivelul 2:"Autoritatile au demonstrat eforturi sporite prin utilizarea in crestere de catre procurori a legii impotriva traficului de persoane, inclusiv prin participarea in echipe comune de anchetatori cu omologii europeni, punerea in aplicare de noi campanii de preventie si elaborarea unui proiect de plan national de actiune.Cu toate acestea, autoritatile nu au indeplinit standardele minime in mai multe domenii cheie".Documentul mentioneaza ca, lasand majoritatea victimelor neprotejate, in pericol de a suferi o noua trauma sau fara servicii si vulnerabile la noi acte de trafic de persoane, iar procedurile birocratice au continuat sa blocheze accesul victimelor la ingrijire medicala.Raportul Departamentului de Stat american noteaza si caArticolele 210, 211 si 367 din Codul Penal incrimineaza traficul de persoane in scopuri de exploatare sexuala si munca fortata si prevedeau pedepse cu inchisoarea intre 3 si 10 ani, suficient de severe si, in ce priveste traficul de persoane in scopuri de exploatare sexuala, proportionale cu pedepsele prevazute pentru alte infractiuni grave, cum este violul.Sistemul scindat de semnalare a cazurilor a afectat eficienta Politiei si coordonarea cu anchetele si urmarirea penala.De asemenea, numarul mic de anchetatori financiari dedicati a impiedicat efectuarea de anchete financiare si indisponibilizarea bunurilor, blocand culegerea de dovezi in cazurile de trafic de persoane si fortandu-i pe anchetatori si pe procurori sa se bazeze in principal pe declaratiile martorilor., ceea ce indica o crestere semnificativa a utilizarii legii impotriva traficului de persoane versus infractiuni mai putin grave soldate cu pedepse mai blande.Procurorii au pus sub urmarire penala 362 de suspecti de trafic de persoane in 2017, comparativ cu 358 in 2016 si 480 in 2015.Instantele au condamnat 222 de traficanti in 2017, numar in scadere fata de 472 in 2016 si 331 in 2015.55 de traficanti (25%) au primit pedepse cu suspendare, fata de 22% in 2016. Restul traficantilor au primit pedepse cu inchisoarea intre 1 si 10 ani.Autoritatile nu au raportat valoarea amenzilor oferite traficantilor condamnati in 2017, comparativ cu cei circa 200.000 lei (51.550 de dolari) in 2016.Autoritatile au participat in 43 de echipe de anchetatori cu mai multi omologi europeni, fata de 21 in 2016 si au extradat 44 de traficanti in alte tari europene pentru ca acestia sa-si execute sentintele.Potrivit documentului, autoritatile nu au raportat cazuri de anchetare, punere sub urmarire penala sau condamnare a unor functionari pentru complicitate la trafic de persoane.De asemenea, Departamentul de Stat noteaza ca, in general, judecatorii trateaza prostitutia si traficul in scop de exploatare sexuala ca infractiuni diferite, ceea ce a avut efecte negative asupra pedepselor aplicate infractorilor si a compensatiilor acordate victimelor.Observatorii au criticat frecvent Politia pentru neconstientizarea potentialului de exploatare prin prostitutie, ceea ce a dus la neidentificarea semnalelor de utilizare a fortei, fraudei si coercitiei asupra persoanelor care practica prostitutia.Iata concluziile raportului din 2017