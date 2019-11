Zeci de ONG-uri ii cer lui Orban o reforma in combaterea traficului de persoane: Clientii minorelor fortate sa se prostitueze nu sunt sanctionati

"Clientii nu sunt sanctionati"

Solicitarile

Ziare.

com

Pe de alta parte, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane ar raporta date false inca din 2010, atat catre organismele internationale, cat si catre cele nationale, cu privire la numarul real al romanilor traficati.Aceste informatii sunt prezentate de 63 de ONG-uri care atrag atentia intr-o petitie publica adresata premierului Ludovic Orban, ministrilor de la Interne, Munca si Justitie, DIICOT si Sectiei pentru procurori din CSM ca traficul de persoane este o amenintare serioasa la adresa securitatii umane si sigurantei nationale.Potrivit sursei citate, majoritatea judecatorilor romani nu sunt formati profesional pentru a intelege pericolul acestui fenomen, iar DIICOT nu are intotdeauna capacitatea de a aborda eficient investigatiile in materie de trafic de persoane atunci cand recrutarea se face cu predilectie prin metoda "loverboy" ori pentru a destructura retele piramidale si a confisca produsul infractiunii, folosind investigatii financiare complexe."Majoritatea clientilor nu sunt sanctionati in Romania, iar victimele sunt insuficient protejate!," se arata in petitie.Textul se refera la un caz din Bacau, despre care puteti gasi detalii in articolul Cum au ajuns mai multi afaceristi din Bacau sa fie filmati in timpul unor petreceri cu cocaina si prostituate minore sa isi asume responsabilitatea unor politici si reforme eficiente in domeniul combaterii traficului de persoane, care reprezinta atat o problema de siguranta nationala, cat si o problema europeana care afecteaza in mod grav imaginea Romaniei;sa implementeze imediat masurile ce tin de reforma DIICOT in conformitate cu prevederile OUG 6/2016; sa controleze motivele pentru care de aproape 10 de ani ANITP raporteaza date false cu privire la numarul de cetateni romani traficati si sa se asigure ca aceasta practica inceteaza; precum si sa asigure procedurile de sanctionare a politistilor implicati in retele de trafic, in special in cazul clubului secret mentionat mai sus, avand in vedere ca mai multi ofiteri de politie erau clientii clubului si ca ofiterul investigat facea parte din structura politiei responsabila cu operatiunile speciale de salvare a victimelor;sa urgenteze elaborarea standardelor de acreditare a adaposturilor pentru victime, sa creeze cadrul legal de cooperare cu ONG-urile specializate si de finantare a serviciilor de protectie si asistenta a victimelor; precum si prevenirea traficului de persoane prin reglementarea coerenta si responsabila a agentiilor de recrutare/mediere/plasare a fortei de munca in Romania si in strainatate, conform prevederilor Conventiei OMM nr. 181/1997.realizarea unei legislatii coerente in materie de combatere a criminalitatii organizate si pregatirea corespunzatoare a magistratilor; transpunerea corecta a Directivei UE privind protectia victimelor si amedarea art. 182 NCP conform prevederilor art. 2 din Directiva Anti-trafic, in special cu privire la includerea prevederii "exploatarea activitatilor infractionale" care, din motive necunoscute, nu a fost transpusa in legislatia penala a Romaniei.sa se asigure ca faptele de trafic nu sunt incadrate ca proxenetism sau alte infractiuni sexuale, sa verifice lipsa de interventie o perioada foarte lunga de timp, desi clubul era bine cunoscut in Bacau, precum si posibila neglijenta si/sau rea credinta a procurorului de caz care, desi a avut suficiente elemente sa incadreze cauza drept trafic de minori, nu a facut acest lucru, vulnerabilizand astfel victimele si protejand clientii acestora (persoane publice) in fata legii penale.," arata cele 63 de asociatii non-guvernamentale.Citeste textul intreg al petitiei, pe site-ul Centrului European pentru Educatie si Cercetare Juridica.