A testat gheata cu masina si a cazut in lac: Pentru ce l-au amendat politistii

Din fericire, nivelul apei nu era atat de mare, asa ca soferul a reusit sa se salveze. In schimb, masina a ramas prizoniera, in ciuda eforturilor depuse de conducatorul auto teribilist si de prietenii chemati in ajutor, informeaza agentia Agerpres, preluata de Romania24.ro Imaginile au devenit virale dupa ce au fost postate pe Facebook de Info Trafic RO& UE Conform Agerpres, barbatul varsta de 49 de ani a fost amendat de politisti cu suma de 1.000 de lei."Politistii au constatat ca fapta intra sub incidenta articolului 2, punctul 25 din Legea 61 din 1991, republicata. Concret, fapta comisa de conducatorul auto:Totodata,, in consecinta conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu o amenda in valoare de 1.000 de lei conform actului normativ mentionat. (...) Masina inca nu a fost scoasa din lac.Aseara (duminica, n.red.) s-au facut operatiuni de scoatere, dar au fost sistate la lasarea intunericului, iar astazi au fost reluate. Din informatiile pe care le am, pana la momentul acesta inca nu s-a reusit scoaterea masinii, actiunea e inca in derulare", a declarat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Radu Stroe.Politistul a tinut sa sublinieze ca asemenea "acte de teribilism sunt periculoase", punand in pericol viata soferului si a eventualilor pasageri.