Aglomeratie pe DN1, sensul de coborare dinspre Brasov spre Capitala: Se circula cu 20 km/h

Ziare.

com

"Pe DN1 Bucuresti - Brasov, traficul rutier se desfasoara in conditii de aglomeratie pe sensul de coborare, catre Capitala. Astfel, de la limita cu judetul Brasov, kilometrul 138, pana in centrul statiunii Busteni, kilometrul 128, se circula in coloana, viteza de deplasare fiind de aproximativ 20 km/h", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Politistii actioneaza in teren pentru a fluidiza traficul rutier in zonele aglomerate.Pentru prevenirea accidentelor rutiere, politistii sfatuiesc soferii sa ruleze cu prudenta sporita, sa pastreze distanta regulamentara intre vehicule si sa se asigure temeinic la schimbarea directiei de deplasare.