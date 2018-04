Aglomeratie pe toate drumurile nationale, in special pe Valea Prahovei. Traficul a fost deviat pe DN 1A

Ziare.

com

Peste 1.400 de politisti rutieri sunt in teren si sunt in functiune aproximativ 300 de aparate Radar, a declarat chestorul de politie Florentin Bracea, directorul Directiei Rutiere din cadrul Politiei Romane."Ne asteptam la valori ridicate de trafic pe toate drumurile nationale. La aceasta ora, avem pe DN 1 trafic aglomerat pe raza statiunilor montane Predeal-Sinaia. S-a dispus devierea traficului pe DN 1A de la Brasov. Valori ridicate de trafic sunt si pe Autostrada Bucuresti-Pitesti, DN 2, DN 65, DN 7. Colegii mei sunt prezenti la dirijare, sunt prezenti la fluidizare", a declarat, luni la pranz, chestorul Florentin Bracea.El a precizat ca sunt peste 1.400 de politisti rutieri in teren si sunt in jur de 300 de aparate Radar.Chestorul Bracea a spus ca este un val de aglomeratie dupa pranz, iar apoi spre seara traficul rutier se va aglomera din nou, pentru ca astazi se intorc acasa turistii care au fost in statiuni in minivacanta de Pasti.In ultimele 4 zile, s-au inregistrat 98 de accidente grave cu 18 persoane decedate si 13 ranite grave, fiind insa mai putine fata de anul trecut.Politistii le recomanda celor care se intorc astazi acasa din minivacanta de Pasti sa conduca atent si cu prudenta si sa respecte indicatiile politistilor din teren.