Ai avut probleme cu plata taxei de pod in mini-vacanta de 1 mai? Data viitoare, alege sa achiti online!

1. Alege metoda optima de plata: cu cardul sau prin transfer bancar (ordin de plata sau cash)

2. Introdu datele tale si ale masinii: detaliile de facturare (persoana fizica/juridica, adresa), detaliile autovehiculului (insemnul de stat, numarul de inmatriculare, seria de sasiu), detaliile tale (nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail)

3. Bifeaza casuta "Accept termeni si conditii"

4. Apasa "Plateste".

aplicatie de plasare a comenzilor pe internet compatibila cu toate browserele web majore;

disponibilitate non-stop;

acces securizat pe baza de user si parola;

pastrarea unui istoric al tuturor comenzilor plasate;

plasare de comenzi multiple;

plasarea comenzilor in timp real;

eficientizarea costurilor.

plasarea comenzilor prin intermediul unui tabel de comanda standard;

disponibilitate de luni pana vineri, intre orele 8 si 17, cu exceptia sarbatorilor legale;

plasarea de comenzi multiple;

eficientizarea costurilor;

manageri de cont dedicati, cu experienta relevanta in domeniu;

numar de telefon/SMS unic;

asistenta la plasarea optima a comenzilor.

Ziare.

com

Este vorba despre plata online, pe site-ul taxadepod.ro, autorizat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Daca intri pe taxadepod.ro, vei putea plati taxa de pod Fetesti - Cernavoda sigur si rapid, in doar 2 minute, fara sa fie nevoie sa iti faci cont pe site si! Tot ce trebuie sa faci este sa urmezi pasii descrisi mai jos:Daca ai ales sa platesti taxa de pod Fetesti - Cernavoda cu cardul, dovada iti va fi trimisa pe e-mail, dupa primirea confirmarii de la procesatorul de plati online PayU. Daca ai optat pentru achitarea prin transfer bancar, peajul va fi emis dupa confirmarea creditarii contului companiei Scala Assistance cu suma transferata.Factura fiscala si peajul electronic vor fi trimise exclusiv pe adresa de e-mail. Optional, daca exista o solicitare scrisa in acest sens, le poti primi acasa sau la serviciu, prin curier rapid, cu plata la destinatar.Documentele astfel dobandite pot fi tiparite si pastrate la bordul autovehiculului. Legislatia in vigoare nu prevede in mod explicit prezentarea acestor documente in cazul unui control din partea autoritatilor.In ceea ce priveste siguranta platii taxei de pod Fetesti - Cernavoda online, Scala Assistance mentioneaza ca respecta cu strictete confidentialitatea datelor clientilor si se angajeaza sa le foloseasca exclusiv in scopul pentru care au fost introduse, fara a furniza adresele de e-mail unor terti.De asemenea, trebuie precizat ca site-ul taxadepod.ro permite plata taxei de pod Fetesti - Cernavoda nu doar persoanelor fizice, ci si companiilor de stat sau private, atat din Romania, cat si din strainatate.Clientii au la dispozitie doua metode de plasare rapida a comenzilor:Daca alegi aceasta metoda, beneficiezi de urmatoarele avantaje:Beneficiile acestei variante sunt urmatoarele: