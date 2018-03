Atentie la radare! Politistii au program special de Florii

Ziare.

"In perioada 31 martie - 2 aprilie., 8.148 de politisti vor actiona, in medie, zilnic la nivel national, cu 3.627 de autospeciale, pentru mentinerea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica, in special in apropierea lacasurilor de cult unde vor fi organizate manifestari religioase prilejuite de Sarbatorirea Floriilor si in locurile unde se vor desfasura manifestari publice circumscrise acestei sarbatori", se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).De asemenea, Politia Romana va organiza zilnic, in aceasta perioada, 3.218 patrule de siguranta publica, dintre care 386 pedestre si 2.832 auto.In fiecare zi, in medie, 1.427 de politisti rutieri vor fi prezenti pe principalele drumuri nationale si autostrazi.Politistii rutieri vor actiona cu 319 aparate radar in intreaga tara."Structurile de politie transporturi vor asigura masurile de ordine publica, zilnic, pe 273 de trenuri de calatori , in 264 de statii si triaje de cale ferata, in 13 aerogari si 25 porturi la Marea Neagra sau pe Dunare. In perioada mentionata, sunt preconizate a se desfasura 52 de manifestari religioase, cultural - artistice si sportive de amploare, pe raza a 22 de judete si a municipiului Bucuresti, in 52 de locuri, la care se estimeaza ca vor participa aproximativ 111.700 de persoane", potrivit sursei citate.