Atentie soferi! Evitati sa iesiti din tara pe la Nadlac II - Cozile sunt de 5 km, se asteapta chiar si 4 ore

Ziare.

com

Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad spun ca doar prin Nadlac II au iesit din tara, in ultimele 24 de ore, aproximativ 50.000 de persoane cu peste 14.000 de autovehicule, recomandand ca acest punct sa fie evitat cel putin pana sambata seara.privind situatia traficului de la granita, pentru a alege punctele in care sunt timpi mai mici de asteptare.La Nadlac II se lucreaza pe sase benzi de iesire, dar aplicatia online arata ca se asteapta 120 de minute pentru control,, conform Politiei de Frontiera, iar controlul se face pe trei artere de iesire.La Petea, in Satu Mare, autoritatile anunta un timp de asteptare depentru iesirea din tara, la Urziceni (Satu Mare) -, iar la Cenad (Timis) -Reprezentantii Politiei de Frontiera spun ca valorile mari de trafic inregistrate in vestul tarii, pe sensul de iesire, sunt date atat de tranzitul specific weekend-ului, cat si de turistii care pleaca in excursii in strainatate. Tototdata, multi romani care lucreaza in alte tari si au venit in vacanta in Romania au inceput sa paraseasca tara.