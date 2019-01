Atentie soferi ! Risc de polei in Buzau, Calarasi, Giurgiu si Teleorman; ceata in Constanta si Tulcea

Recomandari Infotrafic

Centrul Infotrafic anunta ca, joi seara, din cauza carosabilului ud si a temperaturilor in scadere exista riscul aparitiei poleiului pe mai multe artere rutiere din judetele Buzau, Calarasi, Giurgiu si Teleorman.In judetul Buzau, pe anumite portiuni, a si aparut poleiul (DN2 Oreavu - Posta Calnau)."Se actioneaza, insa, din cauza conditiilor meteo nefavorabile efectul materialului antiderapant este mult diminuat", a transmis Infotrafic.Sursa citata precizeaza ca pePentru a nu fi implicati in producerea de accidente rutiere , soferii sunt sfatuiti, pentru a vedea si a fi observati in trafic De asemenea, sunt rugati, sa circule cu foarte mare atentie, pentru a putea evita orice obstacol, sa evite, pe cat posibil, manevra depasirii, iar daca este necesar, sa o realizeze numai dupa o asigurare temeinica.In plus, soferii sunt rugatiintre autovehicule si sa manifeste permanent o conduita preventiva la volan.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o. Aceasta vizeaza mai multe fenomene, diferite in functie de regiunile tarii.Astfel, se inregistreaza ploi , lapovita, ninsori si viscol in zona Muntilor Banatului, in Carpatii Meridionali si in Carpatii de Curbura, si ninsori insemnate cantitativ cu strat nou de zapada in cea mai mare parte a Moldovei si in zona Carpatilor Orientali.In plus, se semnaleaza ploi insemnate cantitativ in nordul si vestul Olteniei si in nordul Munteniei.