Atentie, soferi! Trafic ingreunat pe DN1, catre Valea Prahovei: Accident in Saftica, aglomeratie la Busteni si Comarnic

Potrivit centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza unui accident rutier, in jurul orei 12 era oprita circulatia pe prima banda a DN1 Bucuresti - Ploiesti, la kilometrul 20, in zona localitatii Saftica, judetul Ilfov.Accidentul, in care au fost implicate un autoturism si o motocicleta, s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Traficul se desfasoara pe banda a doua a sensului de mers catre Ploiesti si pe ambele benzi pe celalalt sens, mai transmite Politia Romana.De asemenea, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza catre munte, pe Valea Prahovei, este aglomeratie pe DN1 Ploiesti - Brasov, in zona Comarnic (pe sensul de urcare) si in Busteni (pe ambele sensuri). Deplasarea se realizeaza pe unele segmente de drum in coloana, cu viteza redusa, transmit autoritatile.