Atentie, soferi! Traficul va fi restrictionat azi pe Calea Victoriei si strada Constantin Mille

Ziare.

com

Acesta are loc in Piata Tricolorului, in intervalul orar 9:00 - 11:00, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei.Pe durata intonarii imnului de stat, circulatia rutiera va fi oprita si pe bd. Regina Elisabeta, intre Piata Universitatii si str. Ion Brezoianu.Politistii solicita soferilor sa circule cu prudenta, sa respecte semnalele politistilor rutieri si semnificatia indicatoarelor rutiere montate in zona.