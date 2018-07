Atentie, soferi! Traficul va fi restrictionat duminica in Bucuresti

Ziare.

Ceremonia militara prilejuita de Ziua Imnului National va avea loc in Piata Tricolorului din fata Palatului Cercului Militar National, de pe Calea Victoriei.In acest context, conform unui comunicat al Brigazii Rutiere, traficul rutier va fi restrictionat astfel:* intre orele 6:00 si 10:00 - pe str. C. Mille, intre Calea Victoriei si str. Ion Brezoianu;* intre orele 8:30 si 10:00 - pe Calea Victoriei, intre str. Ion Campineanu si bd. Regina Elisabeta;* in intervalul orar 9:00 - 10:00, aproximativ 5 minute, se va restrictiona traficul rutier pe bd. Regina Elisabeta, intre str. Academiei si str. Ion Brezoianu, pe timpul intonarii Imnului National.Politistii recomanda ca rute ocolitoare: Piata Victoriei - bd. Lascar Catargiu - bd. Magheru - bd. Nicolae Balcescu - Piata Universitatii - Piata Unirii; Calea Stirbei Voda - str. Berzei - str. Buzesti - Piata Victoriei; Calea Stirbei Voda - Calea Victoriei - str. Dem I. Dobrescu - bd. Nicolae Balcescu - Piata Universitatii.De asemenea, traficul rutier in zona Stadionului "National Arena" ar putea fi restrictionat duminica, in contextul desfasurarii meciului de fotbal dintre echipele FCSB si Dinamo Bucuresti.Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, intrucat zona va fi foarte aglomerata, din cauza volumului mare de participanti, in special str. Maior Coravu, str. Pierre de Coubertin, bd. Basarabia, str. Toni Bulandra, Sos. Iancului, Sos. Pantelimon, precum si Sos. Mihai Bravu, tronsonul dintre Piata Iancului si Piata Muncii, li se solicita conducatorilor de autovehicule sa evite deplasarea pe acele tronsoane, sa circule cu maxima atentie, sa foloseasca rutele ocolitoare, sa respecte semnalele politistilor rutieri aflati in trafic pentru devierea acestuia."In functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, Brigada Rutiera poate restrictiona traficul rutier, cu exceptia RATB, progresiv, pe arterele mentionate", precizeaza Brigada Rutiera.De asemenea, politistii rutieri recomanda suporterilor, care se deplaseaza la stadion, utilizarea mijloacelor de transport in comun.Pietonii au obligatia sa circule numai pe trotuare, traversarea strazii sa o faca pe la locurile semnalizate si marcate corespunzator ori la culoarea verde a semaforului electric si numai dupa ce sunt siguri ca intentia lor de traversare a fost observata de soferi.Meciul de fotbal dintre echipele FCSB si FC Dinamo 1948 Bucuresti se desfasoara duminica, incepand cu ora 21:00, pe Stadionul "National Arena".