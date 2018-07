Atentie, soferi! Vineri dimineata sunt restrictii de trafic intr-o zona intens circulata din Bucuresti

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa remis joi, vor fi impuse restrictii de circulatie pe urmatoarele artere rutiere:* bd. Aviatorilor, pe ambele sensuri de circulatie, intre Piata Victoriei si Piata Charles de Gaulle;* Aleea Modrogan si Aleea Alexandru;* str. Arhitect Ion Mincu, pe ambele sensuri de circulatie, intre sos. Kiseleff si bd. Aviatorilor;* str. Aviator Gheorghe Demetriade, pe ambele sensuri de circulatie, intre str. Emil Pangratti si bd. Aviatorilor.Soferilor care intentioneaza sa tranziteze zona, pe timpul restrictiilor, le este recomandat sa foloseasca rute ocolitoare."Brigada Rutiera Bucuresti solicita conducatorilor de autovehicule sa evite deplasarea in zona, sa circule cu maxima atentie, sa utilizeze rutele ocolitoare si sa respecte semnalele politistilor rutieri aflati in trafic, pentru devierea acestuia.Pietonii sunt rugati sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate trecerii, dupa o temeinica asigurare, la culoarea verde a semaforului electric si sa nu se deplaseze ori sa stationeze pe partea carosabila", se arata in comunicatul citat.