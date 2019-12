Circulatie fara restrictii si asfalt nou de "drumul rusinii", Rasnov-Bran, de Sarbatori

Ziare.

com

Conform directorului DRDP Brasov, Horia Stancu, este pentru prima oara in ultimii trei ani cand se va circula fara restrictii pe acest drum.Cunoscut si ca "drumul rusinii", DN 73, care face legatura intre municipiile Brasov si Pitesti, a fost obiectul mai multor petitii, adresate CNAIR si ministrilor Transporturilor in ultimul deceniu.Dupa mai bine de 7 ani de la incheierea contractului si startul lucrarilor de reabilitare pe tronsonul argesean, in mai 2019, fostul ministru PSD Razvan Cuc ameninta ca va rezilia contractul cu constructorul, nemultumit de stadiul lucrarilor, in special pe tronsonul brasovean.", a declarat, joi, directorul DRDP Brasov, in sensul giratoriu, dat recent in folosinta, din intersectia DN 73A Paraul Rece-Predeal-Rasnov si DN 73, unde se va descarca viitoarea autostrada.Potrivit lui Stancu, constructorul, compania Azvi, "s-a mobilizat exemplar din luna august si a demonstrat ca se poate daca se vrea", fiind vizibila schimbarea de management."Pe acest sector, pana in acest moment, au facut aproximativ 11,5 km - de la zero, excavatie, refacerea structurii rutiere si primul strat de asfalt, urmand ca anul viitor sa puna si celelalte straturi - cel de legatura si cel de uzura.S-a finalizat un pod nou, construit de la zero, s-au reabilitat alte trei, zece podete si s-au facut trei sensuri giratorii. S-a facut si, asteptat de toti locuitorii din judet de peste 7 ani de zile.Am luat aceasta decizie pentru a decongestiona traficul, pentru ca acolo au fost foarte multe accidente rutiere. Mai mult, pe acest sector s-au facut 4.500 metri liniari de rigole, acces la locuinte.In acest moment,, urmand ca, pe parcursul iernii sa se continue lucrarile la rigole si santuri, in afara partii carosabile, iar de la anul vor continua lucrarile de asternere a celor doua straturi, pana la limita de judet.Mai urmeaza lucrari pe zona Moieciu-Fundata, unde, in prezent, sunt suspendate pe o portiune de 4,5 km, pentru ca acolo este un proiect pe fonduri europene de apa canal, pana anul viitor", a subliniat Stancu.Conform acestuia, pe tronsonul argesean, lucrarile au avansat destul de bine si "acum putem spune ca stam aproape egal".In ceea ce priveste termenul de finalizare a lucrarii, acesta este finalul anului 2021, directorul DRDP Brasov declarandu-se optimist ca daca mobilizarea din partea constructorului va ramane cel putin la fel de buna ca in prezent, acesta poate fi chiar devansat."Progresul fizic este undeva la 45-50%. Pe acest proiect, din luna august a venit un altul si s-a vazut o dorinta de a rezolva lucrurile, dar si din partea colegilor s-a vazut o alta abordare. Pe sectorul Rasnov-Bran, unde s-au facut acele casete si s-au creat acele ambuteiaje infinite, de la inceputul anului trecut pana in august s-au facut 35% din aceste casete, iar din august pana ieri - 65%.Deci, vorbim de ofata de perioada anterioara. Este exemplul ca daca se vrea si exista colaborare intre prestator si celelalte institutii - Electrica, Politie etc, se pot realiza lucruri. Este un proiect dorit de toata lumea. O spunem nu ca si lauda - pentru ca acest proiect trebuia finalizat de mult (in 2018 - n.r.), ci cu bucurie ca s-a facut. Vin sarbatorile, cotele de trafic vor creste foarte mult pentru ca turistii vin in aceasta zona", a conchis directorul DRDP Brasov.Managerul de proiect Stefan Gondosch, reprezentantul firmei Azvi, liderul asocierii de firme care a castigat contractul, a subliniat, la randul sau, ca termenul de finalizare este cel contractual, de 28 de luni de la emiterea ultimei autorizatii de construire, in august 2019 si a evitat sa isi asume o devansare a acestuia.El a subliniat ca, din august si pana in prezent, firma s-a confruntat atat cu conditii geotehnice neprielnice - terenul de fundare necorespunzand conditiilor calitative cerute de proiect, pe kilometri intregi din aceasta sectiune a fost necesar sa se efectueze sapaturi suplimentare pentru a obtine parametri tehnici corespunzatori.Totodata, in ce priveste rentabilitatea contractului, el a mentionat ca, deocamdata, actualizarea preturilor prinse in contractul initial se analizeaza de catre beneficiar.Ridicarea restrictiilor pe DN 73 pare sa fie o veste buna si pentru hotelierii din Bran, care sustin ca, in ultimii ani, din cauza blocajelor de trafic de pe acest drum, feed-back-ul primit de la turisti nu a fost unul favorabil."Ne bucuram ca, in final, au reusit sa termine lucrarile la acest drum, sa nu mai fie gropi, denivelari. Este un lucru bun pentru noi, pentru turistii nostri, pentru timpul pe care acestia trebuie sa-l petreaca in trafic, sa nu ajunga aici deja obositi.Majoritatea vin cu copii si, daca ii mai si tin in masina, pierzand timpul inutil, stand la niste semafoare, este deja frustrant. Plus ca se intamplau si accidente si atunci nu mai era un inceput de weekend asa cum ar fi trebuit sa fie.Ne-a afectat clar in ultimii ani. Acum, in sfarsit vor veni de sarbatori si vor veni asa cum trebuie, in spiritul sarbatorilor, relaxati", a afirmat Cristina Ciopraga, reprezentant al unei unitati turistice din Bran.