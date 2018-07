Circulatie oprita pe trei drumuri nationale, pe doua se circula ingreunat

Ziare.

Potrivit Infotrafic, este oprita circulatia pe tronsoanele:- judetul Covasna: DN 11 B, in zona localitatii Catrusa (terasament surpat pe o distanta de aproximativ 50 metri);- judetul Suceava: DN 2 H, in localitatea Milisauti (afectata structura podului de peste raul Suceava);- judetul Vrancea: DN 2 L, in localitatea Soveja (drum de piatra, partial surpat).De asemenea, este ingreunata circulatia in judetul Bacau pe DN 12 B, in zona localitatii Slanic-Moldova (surpat terasament pe o distanta de 100 metri) si in judetul Neamt pe DN 15 B, in localitatea Petru Voda (surpare terasament pe o distanta de 30 metri).De asemenea, circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 403 Brasov - Intorsura Buzaului este oprita pe raza localitatii Budila, din judetul Brasov, dupa ce podul feroviar din localitate a fost daramat de viituri.Pe aceasta sectie de cale ferata circula insa numai trenuri private.