CNAIR: Traficul rutier va fi ingreunat la punctul de trecere a frontierei Calafat - Vidin, incepand cu 27 august

Conform unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, aceste lucrari implica devierea traficului greu de pe breteaua de control pe aliniamentul curent al drumului national DN 56."Precizam ca traficul va fi reluat in conditii normale incepand cu data de 30.08.2019, ora 8:00. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si va asiguram ca in perioada desfasurarii lucrarilor, reprezentantii CNAIR SA vor depune eforturi pentru a fluidiza traficul in vederea evitarii timpilor mari de asteptare", se mentioneaza in comunicat.