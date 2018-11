Cod galben de ceata in Bucuresti si 15 judete: vizibilitate redusa pe sosele

Ziare.

Potrivit meteorologilor, in municipiul Bucuresti este ceata pana la ora 9:00.Cod galben de ceata cu vizibilitate redusa este, de asemenea, pana la ora 8:00, in judetele Ialomita, Giurgiu, Braila, Dambovita, Buzau, Teleorman si Calarasi."Se va semnala ceata ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m", au precizat meteorologii.In plus, pana la ora 10:00, este cod galben de ceata in judetele Suceava, Vaslui, Bacau, Vrancea, Botosani, Neamt, Iasi si Galati.Din cauza vizibilitatii reduse, circulatia pe mai multe artere este afectata.