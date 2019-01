Coloana de aproape 5 kilometri pe Valea Prahovei, la Comarnic

Ziare.

com

De asemenea, potrivit IPJ Prahova, in statiunea Busteni coloana este de la km 124 pana la 131 pe sensul catre Brasov, iar pe sensul catre Bucuresti de la km 134 pana la km 131.In cursul zilei de sambata, pe DN 1, echipajele de pompieri au fost solicitate sa intervina la un accident rutier produs in localitatea Comarnic, pe DN 1, in care au fost implicate un microbuz si un autoturism.Conform ISU Prahova, in cele doua masini se aflau 12 adulti si trei copii, constienti. Dupa evaluarea medicala, nu a avut nimeni nevoie sa mearga la spital.