Coloane de mii de masini la iesirea din tara

Mii de autoturisme au format coloane la iesirea din tara prin vamile din vestul tarii, iar soferii spun ca la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II se asteapta pana la doua ore si jumatate pentru controlul documentelor."Sunt formate coloane pe mai multe benzi, am stat aproape doua ore si jumatate pana am trecut de vama", a spus un barbat din Arad care se deplasa la Mako, in Ungaria. Aplicatia online de pe site-ul Politiei de Frontiera arata, insa, timpi de asteptare mai mici in acest punct, de aproximativ 90 de minute.La Nadlac II, controlul documentelor se face pe sase artere de iesire din tara.Conform aplicatiei Politiei de Frontiera, la Nadlac I, pe DN7, se asteapta pentru iesirea din tara in jur de 30 de minute, iar controlul se face pe doua artere.Aglomeratie este si in punctele Urziceni si Petea, din Satu Mare, unde pentru controlul de pe iesire se asteapta aproximativ o ora.Pe sensul de intrare in Romania, doar la Nadlac II se inregistrau timpi mai mari de asteptare, respectiv de 30 - 45 de minute.Politistii de frontiera spun valorile de trafic crescute de la granita cu Ungaria reprezinta in special tranzitul turistilor care pleaca in vacante in strainatate.