Cozi uriase la Nadlac: Politia de Frontiera spune ca romanii se duc la strand in Ungaria

Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Matei Filip-Ionut, a declarat ca in punctul de control situat pe autostrada pan-europeana traficul este foarte intens, motiv pentru care se asteapta cel putin 50 de minute, in conditiile in care controlul se face pe sapte artere de iesire, la autoturisme. In mod obisnuit, controlul se face pe trei-patru artere, iar timpul de asteptare este de 15-20 de minute."In conditiile in care este sarbatoare si vremea este foarte buna, multi romani au ales sa petreca duminica la stranduri din Ungaria, motiv pentru care valorile de trafic sunt ridicate. Recomandam soferilor sa consulte aplicatia online de pe site-ul Politiei de Frontiera care indica timpii de asteptare si punctele prin care se poate iesi din tara fara a se astepta mult timp pentru control", a declarat reprezentantul Politiei de Frontiera Arad.Conform aplicatiei indicate, la Varsand se asteapta aproximativ 30 de minute, iar controlul se face pe trei artere. La Nadlac I (DN 7) si Turnu, traficul se afla in valori normale si timpii de asteptare nu depasesc 20 de minute.