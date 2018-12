Craciun in coloana pe Valea Prahovei: Se circula cu cel mult 40 km/h si a inceput sa ninga

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, la ora transmiterii acestei stiri, pe DN1, pe zona statiunilor montane, traficul rutier s-a intensificat pe sensul de mers Ploiesti catre Brasov.Circulatia se desfasoara in coloana in zona Busteni - Azuga.De asemenea, politistii atrag atentia ca in zona ninge, dar carosabilul este negru si se actioneaza cu echipaje de la Drumuri Nationale.Pe raza localitatii Comarnic, coloana de masini este in miscare, iar viteza de deplasare este de 30- 40 km/h.In zona, actioneaza politistii pentru fluidizare.