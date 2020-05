Distanta de siguranta dintre masini ar putea fi reglementata si marcata pe autostrazile din Romania

Ziare.

In clipa de fata, in Romania nu este reglementata o distanta minima de siguranta intre masinile din trafic, cum se intampla in alte tari, precum Germania, insa in practica aceasta ar trebui sa fie de circa 80 de metri pe autostrada si 30 de metri in localitate.Avand in vedere ca Romania se situeaza pe ultimele locuri din Europa privind siguranta rutiera, prin inregistrarea unui numar sporit de accidente grave soldate cu victime, CNAIR are numeroase initiative si proiecte pilot preluate din experienta altor tari cu rezultate pozitive in siguranta circulatiei, pentru a putea reduce numarul de accidente rutiere, informeaza CNAIR.Astfel, in Consilul Interministerial de Siguranta Rutiera a fost prezentat in luna februarie o idee privind implementarea unei solutii pentru asigurarea unei, atunci cand acestea se deplaseaza in coloana pe drumuri de mare viteza.Solutia presupune trasarea unor, pe care participantii la trafic trebuie sa o respecte pentru a micsora riscul de ciocnire intre autovehicule atunci cand vehiculul din fata franeaza.Aceste marcaje vor fi presemnalizate cu indicatoare rutiere care indica participantilor la trafic distanta de siguranta necesara. Indicatoarele vor fi amplasate la o distanta aproximativa de 500 metri unul de celalalt.Pentru implementarea acestei solutii, CNAIR a promovat la ASRO machetele panourilor de semnalizare in vederea introducerii acestora in standardele romanesti de siguranta circulatiei.Dupa aceea, vor fi demarate consultari tehnice si avizari cu Politia Rutiera in vederea implementarii pe teren a lucrarilor necesare.Proiectul face parte dintr-un pachet de masuri care raspund politicilor Uniunii Europene de crestere a sigurantei pe reteaua de transport rutiera din statele membre.Este un proiect-pilot care are rolul de a identifica masurile care sa determine desfasurarea transportului rutier in siguranta. Se are in vedere consultarea opiniei publice printr-o mediatizare si o informarea riguroasa a participantilor la trafic.In final, in functie de rezultatele obtinute privind reducerea numarului de accidente, proiectul poate fi promovat pentru legiferare in cadrul OUG 195 (LEGEA CIRCULATIEI RUTIERE), arata CNAIR.