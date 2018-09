Incepand de luni se inchide circulatia pe A1, intre Soimus si Simeria

Ziare.

"Incepand de luni, 10.09.2018, se va inchide circulatia rutiera pe autostrada A1, intre km 353+660 si km 368+650, pe tronsonul cuprins intre nodul rutier Soimus si nodul rutier Simeria, traficul urmand sa se desfasoare deviat pe DN 7, pe segmentul Simeria-Deva", se arata in comunicat.Masura inchiderii circulatiei pe acest tronson de autostrada a fost luata pentru a se putea executa lucrarile de realizare a conexiunii intre sectorul de autostrada Deva - Orastie (aflat sub trafic ) cu lotul 4 al autostrazii Lugoj - Deva (in executie)."Rugam conducatorii auto sa respecte restrictiile instituite si semnalizarea rutiera temporara", au adaugat reprezentantii CNA