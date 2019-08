Luni se va circula greu la granita cu Bulgaria din cauza unor lucrari

Ziare.

com

Reprezentantii CNAIR vor efectua masuratori de planeitate si rugozitate, in vederea efectuarii receptiei finale a lucrarilor, se arata intr-un comunicat al companiei.Aceste masuratori necesare receptiei finale a lucrarilor presupun instituiri de restrictii a circulatiei, in sensul ca in aceasta perioada,Conducatorii auto sunt rugati sa respecte restrictiile instituite temporar, aceste masuratori fiind absolut necesare si obligatorii pentru verificarea calitatii lucrarilor efectuate, anunta comoania de drumuri cerandu-si scuze pentru disconfortul creat.Informatii suplimentare privind starea retelei de autostrazi si drumuri nationale pot fi obtinute de la Dispeceratul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360, 0800.800.301 si pot accesa pe prima pagina in caseta din stanga: www.cnadnr.ro - DISPECERAT - Situatia Drumurilor Nationale, dar si pagina de FB https://www.facebook.com/cnadnr/ si de TWITTER, @CNADNR.