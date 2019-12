Peste 90% dintre romani recunosc ca traverseaza neregulamentar. Cei mai multi nu se grabesc nicaieri

Ziare.

Cu toate acestea, 7 din 10 respondenti sunt de acord ca acest obicei este unul periculos, arata acelasi sondaj, iar riscurile cresc si mai mult in perioada de iarna, atat din punctul de vedere al pietonilor, cat si al soferilor.Conform studiului, 43% dintre pietonii romani traverseaza neregulamentar destul de des, arata rezultatele sondajului: 34% trec strada prin locuri nemarcate sau ilegal de mai multe ori pe luna, in timp ce 9%, aproape in fiecare zi. Pe de alta parte, 49% au precizat ca traverseaza neregulamentar rar, de cateva ori pe an. Doar 8% dintre respondenti au declarat ca nu fac niciodata acest lucru.Intrebati daca sunt de parere ca traversarea prin locuri nemarcate este periculoasa, 68% au fost de acord cu aceasta afirmatie, iar 23% au apreciat ca aceasta activitate este periculoasa "uneori". 9% considera ca "nu este, daca esti foarte atent".Referitor la motivele care determina pietonii sa traverseze neregulamentar, 51% dintre participantii la sondaj au motivat ca trecerea de pietoni este pozitionata prea departe de locul unde au nevoie sa traverseze, iar 31% dintre ei spun ca fac acest lucru pentru ca prind un moment de pauza in trafic, care le permite sa treaca fara sa incurce circulatia. Doar 6% au declarat ca se grabesc si nu pot astepta la semafor, atunci cand traverseaza neregulamentar, in timp ce 12% au citat alte motive.Potrivit studiului, 88% dintre participantii la sondaj au declarat ca, inainte de a traversa strada pe trecerea de pietoni, se asigura ca soferii masinilor i-au vazut si ca au timp sa opreasca. 10% fac acest lucru destul de des, iar 2% doar ocazional.Traversarea neregulamentara a pietonilor s-a numarat printre principalele cauze ale accidentelor grave in anul 2018, conform datelor publicate in "Buletinul sigurantei rutiere. Raport anual 2018", realizat de Politia Romana.In paralel, iarna, conditiile meteo nefavorabile cresc riscul unui accident rutier, iar sofatul implica mai multa atentie decat oricand. De exemplu, distanta de franare pe carosabil ud poate creste de pana la 2 ori, iar pe carosabil acoperit cu zapada sau gheata, chiar de pana la 10 ori.Mai mult, intr-o situatie de urgenta, un sofer obisnuit are nevoie de aproximativ 1,5 secunde pentru a reactiona, iar vizibilitatea redusa poate impiedica soferul sa perceapa in timp util pericolul.In acest context, Generali Romania deruleaza, alaturi de APPA - Asociatia Pentru Promovarea Asigurarilor, pe intreaga perioada a lunii decembrie, a treia editie a campaniei nationale de preventie si siguranta rutiera "Iarna, la volan!".In acest an, alaturi de sfaturile dedicate soferilor, campania se extinde, incluzand si recomandari de siguranta dedicate pietonilor, in special in sezonul rece."Iarna, la volan" face parte din demersul mai amplu "Fii treaz la volan!" - un proiect ce are rolul de a atrage atentia soferilor din Romania asupra masurilor de preventie pe care trebuie sa le ia pentru a ramane in siguranta la volan.La sondajul desfasurat online, in perioada 10 iulie - 10 septembrie 2019, au participat 16.235 de respondenti, dintre care 15.121 de soferi (93%). In total, 85% dintre participantii la sondaj sunt barbati, iar in ceea ce priveste categoriile de varsta, aproape jumatate au intre 18 si 25 de ani, 20%, intre 26 si 34 de ani si 23%, intre 35 si 55 de ani.Generali Romania este unul dintre primii 10 asiguratori locali conform volumului total de prime brute subscrise in 2018 si face parte din grupul italian Generali.APPA - Asociatia Pentru Promovarea Asigurarilor este o organizatie non-guvernamentala ale carei principale scopuri sunt protejarea intereselor consumatorului de produse de asigurare prin sustinerea cresterii gradului de educare in asigurari in randul populatiei din Romania.Inca din 2010, APPA a organizat primele campanii nationale de informare si educare a populatiei, conferinte internationale si nationale si alte tipuri de proiecte menite sa duca la indeplinirea obiectivelor asociatiei.